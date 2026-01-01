images
Fujimi FJ-SMD300B универсальный свет на SMD диодах для фото- видеосъемки
Fujimi FJ-SMD300B универсальный свет на SMD диодах для фото- видеосъемки

Fujimi FJ-SMD300B универсальный свет на SMD диодах для фото- видеосъемки

Fujimi
Артикул: NVF-6576

Fujimi FJ-SMD300B – универсальный легкий и компактный осветитель на SMD диодах для фото-видеосъемки. Специальный дизайн расположения 300 высококачественных светодиодов с длительным сроком службы обеспечивает надежную работу и поступление постоянного света. 

Описание

Прибор имеет индикатор заряда батареи. Светодиодная панель работает от аккумулятора. Низкий и бережный расход электроэнергии безопасен для окружающей среды. Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.

Характеристики:

  • количество диодов SMD – 300
  • максимальная мощность, W – 29
  • входное напряжение, В – 8,4
  • максимальная яркость – 1300 люкс /1м
  • цветовая температура – сменные фильтры 5500k / 3200k
  • внешний usb разъем – dc5v / 2.1a
  • регулируемая яркость – от 7-100%
  • угол освещения, град. – 60
  • индикатор заряда батареи – да
  • питание – аккумулятор в комплекте NP-F550 + ЗУ

