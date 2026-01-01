Fujimi FJ-SMD300B универсальный свет на SMD диодах для фото- видеосъемки

Прибор имеет индикатор заряда батареи. Светодиодная панель работает от аккумулятора. Низкий и бережный расход электроэнергии безопасен для окружающей среды. Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.
Характеристики:
- количество диодов SMD – 300
- максимальная мощность, W – 29
- входное напряжение, В – 8,4
- максимальная яркость – 1300 люкс /1м
- цветовая температура – сменные фильтры 5500k / 3200k
- внешний usb разъем – dc5v / 2.1a
- регулируемая яркость – от 7-100%
- угол освещения, град. – 60
- индикатор заряда батареи – да
- питание – аккумулятор в комплекте NP-F550 + ЗУ