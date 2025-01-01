images
FST EF-100 (LED) Sun Light 5500K

FST EF-100 (LED) Sun Light 5500K

FST
Артикул: NVF-1671

FST EF-100 (LED) Sun Light 5500K – осветитель для фото- и видеосъемки. Свет регулируется с помощью диммера, расположенного на корпусе прибора. Есть возможность управления с пульта.

Байонет Bowens. Можно использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров.

Описание

Характеристики:

  • цветовая температура – 5500K
  • индекс цветопередачи (CRI) – 85%
  • яркость – 8000 люкс
  • потребление – 100 Вт
  • угол освещения, град. – 55
  • срок службы, ч – 60 000
  • питание – 110-220V

