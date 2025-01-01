FST EF-100 (LED) Sun Light 5500K

Арт. FTR-1498

Перекладина настенная WB-1250 предназначена для установки осветительного оборудования, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого держателя является то, что он практически не занимает места. Выдерживает нагрузку до 8 кг.