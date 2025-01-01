Москва
FST EF-100 (LED) Sun Light 5500K – осветитель для фото- и видеосъемки. Свет регулируется с помощью диммера, расположенного на корпусе прибора. Есть возможность управления с пульта.
Байонет Bowens. Можно использовать самую широкую линейку софтбоксов и аксессуаров.
Характеристики:
FST LS-280 – стойка для установки студийного оборудования весом до 6 кг.
Снабжена стандартным креплением 5/8". Максимальная рабочая высота – 280 см. Минимальная рабочая высота - 96 см. В сложенном виде - 105 см. Вес - 1.8 кг.
Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".
Работай с цветом без бликов
