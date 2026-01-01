Aputure LS 600D Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600D Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600D Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600D Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600D Pro осветитель V-mount

Aputure LS 600D Pro осветитель V-mount

Aputure
Артикул: DAN-6917

Осветитель Aputure LS 600d pro V-mount.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность - 720 Вт и цветовой температурой 5600 K (Daylight), индекс CRI ≥96. Питание осветителя обеспечивается от сети через адаптер переменного тока или от аккумуляторов с креплением V-mount. 



Описание

Осветитель является флагманской моделью в линейке LED прожекторов Aputure. Применяется в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит мощный светодиод который выдает яркость - 1200 Вт HMI. Светодиод обладает минимальным тепловыделением. Тип охлаждения моноблока принудительный. Встроен малошумный вентилятор.

Прожектор имеет более низкое энергопотребления светодиода по сравнению с обычным вольфрамовым освещением, что позволяет ему как экономно расходовать энергию, так и заряжать аккумуляторные батареи с креплениями V-Mount и Gold Mount. Батарейные площадки обеспечивают совместимость с батареями 14,4 В, 26 В и 28,8 В. Блок управления также может принимать питание 48В (15 А) постоянного тока через трехконтактный разъем XLR, что позволяет питать прибор от внешних аккумуляторов. 

Байонет Bowens которым оснащен осветитель, позволяет использовать широкий ассортимент светоформирующих насадок. 

Прбор имеет несколько способов управления. Кроме локального блока на приборе, режимами и настройками Aputure LS 600D PRO можно управлять с 2,4 ГГц пульта ДУ, при помощи мобильного приложения Sidus Link и, по беспроводному протоколу DMX.

Характеристики:  

  • цветовая температура - 5600 K
  • диммирование - от 0 до 100 %
  • коофициент CRI - ≥96
  • угол освещения - 105 град.
  • управление - через блок управления, пульт ДУ, Ethernet, 5-контактный вход/выход DMX512 или через приложение по Bluetooth
  • степень защиты - IP54
  • мощность - 720 Вт
  • охлаждение - активное
  • крепление для аксессуаров - Bowens
  • материал корпуса - метал
  • питание - от аккумуляторов с креплением V-mount или от адаптера переменного тока
  • размер:
    • осветитель - 31х16х15 см
    • блок управления - 32,5х18х14 см
  • вес:
    • осветитель - 4,64 кг
    • блок управления - 5,8 кг
    • весь комплект - 18,2 кг

