Aputure INFINIBAR PB3 осветитель
Aputure
Артикул: MTG-1931

Aputure INFINIBAR PB3 осветитель. 

INFINIBAR - это инновационная экосистема от Aputure. Осветитель RGB мощностью 6,5 Вт в виде жезла. Температура 2000-1000 К. Встроенные световые эффекты. Управление через приложение. 

Описание

Устройство имеет встроенный аккумулятор, ёмкости которого хватит на 120 минут работы. Подключить питание можно при помощи скоростного Type-C порта. Для работы с группой осветителей предусмотрена возможность использования специальной системы питания экосистемы INFINIBAR. 

Управлять одним жезлом или целой системой можно через фирменное приложение Sidus Link со смартфона или планшета. Также, есть возможность подключения к DMX синхронизации посредством специального адаптера (приобретается отдельно) и даже CRMX. 

Обладая самой высокой на рынке плотностью пикселей, INFINIBAR способен создавать полноцветные переливы и градиенты. Яркость от 100% до 0% регулируется плавно. Устройство имеет 9 готовых FX режимов и 7 особых адресных, а также вы можете сохранять до 10 собственных FX настроек и 10 музыкальных. 

Характерстики:

  • Вид осветителя : жезл
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, магнитное крепление
  • Мощность (макс) : 6.5 Вт
  • Цветовая температура : 2000 — 10000
  • RGB режим : Да
  • Световой поток : 485 лм
  • TLCI : 98
  • CRI : 96
  • CQS : 96
  • SSI : 74
  • SSI (Tungsten) : 85
  • Яркость : 145 лк
  • Угол светового потока : 120 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
  • Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптерВход : 100 - 240 В, 50/60 Гц, 1.5A
  • Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация, CRMX синхронизация, адресные светодиоды
  • Ёмкость аккумулятора : 2000 мАч
  • Напряжение : 7.4 В
  • Энергия аккумулятора : 14.8 Втч
  • Время работы : 120 мин
  • Время зарядки : 120 мин
  • Имеет крепление : 1/4"
  • Габариты : 304 × 45 × 43 мм
  • Вес : 2553 г

Комплектация

  • осветитель
  • сетевой адаптер 48 Вт (3м)
  • сетевой кабель (1.5м)
  • крепление NFINIBAR Rail
  • зажим - крепление 5/8"
  • шестигранный ключ
  • кейс

