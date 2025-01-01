Aputure INFINIBAR PB3 осветитель.
INFINIBAR - это инновационная экосистема от Aputure. Осветитель RGB мощностью 6,5 Вт в виде жезла. Температура 2000-1000 К. Встроенные световые эффекты. Управление через приложение.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель.
INFINIBAR - это инновационная экосистема от Aputure. Осветитель RGB мощностью 27 Вт в виде жезла. Температура 2000-1000 К. Встроенные световые эффекты. Управление через приложение.
Устройство имеет встроенный аккумулятор, ёмкости которого хватит на 80 минут работы. Подключить питание можно при помощи скоростного Type-C порта. Для работы с группой осветителей предусмотрена возможность использования специальной системы питания экосистемы INFINIBAR.
Управлять одним жезлом или целой системой можно через фирменное приложение Sidus Link со смартфона или планшета. Также, есть возможность подключения к DMX синхронизации посредством специального адаптера (приобретается отдельно) и даже CRMX.
Обладая самой высокой на рынке плотностью пикселей, INFINIBAR способен создавать полноцветные переливы и градиенты. Яркость от 100% до 0% регулируется плавно. Устройство имеет 9 готовых FX режимов и 7 особых адресных, а также вы можете сохранять до 10 собственных FX настроек и 10 музыкальных.
Характерстики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Aputure INFINIBAR PB3 осветитель.
INFINIBAR - это инновационная экосистема от Aputure. Осветитель RGB мощностью 6,5 Вт в виде жезла. Температура 2000-1000 К. Встроенные световые эффекты. Управление через приложение.
Wansen
Работай с цветом без бликов