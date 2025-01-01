images
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель
Aputure INFINIBAR PB12 осветитель

Aputure INFINIBAR PB12 осветитель

Aputure
Артикул: MTG-1915

Aputure INFINIBAR PB12 осветитель. 

INFINIBAR - это инновационная экосистема от Aputure. Осветитель RGB мощностью 27 Вт в виде жезла. Температура 2000-1000 К. Встроенные световые эффекты. Управление через приложение.

Описание

Устройство имеет встроенный аккумулятор, ёмкости которого хватит на 80 минут работы. Подключить питание можно при помощи скоростного Type-C порта. Для работы с группой осветителей предусмотрена возможность использования специальной системы питания экосистемы INFINIBAR. 

Управлять одним жезлом или целой системой можно через фирменное приложение Sidus Link со смартфона или планшета. Также, есть возможность подключения к DMX синхронизации посредством специального адаптера (приобретается отдельно) и даже CRMX. 

Обладая самой высокой на рынке плотностью пикселей, INFINIBAR способен создавать полноцветные переливы и градиенты. Яркость от 100% до 0% регулируется плавно. Устройство имеет 9 готовых FX режимов и 7 особых адресных, а также вы можете сохранять до 10 собственных FX настроек и 10 музыкальных. 

Характерстики:

  • Вид осветителя : жезл
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, магнитное крепление
  • Мощность (макс) : 27 Вт
  • Цветовая температура : 2000 — 10000
  • RGB режим : Да
  • Световой поток : 2077 лм
  • TLCI : 98
  • CRI : 96
  • CQS : 96
  • SSI : 74
  • SSI (Tungsten) : 85
  • Яркость : 593 лк
  • Угол светового потока : 120 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
  • Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
  • Вход : 100 - 240 В, 50/60 Гц, 1.5A
  • Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация, CRMX синхронизация, адресные светодиоды
  • Ёмкость аккумулятора : 8000 мАч
  • Напряжение : 7.4 В
  • Энергия аккумулятора : 59,2 Втч
  • Время работы : 80 мин
  • Время зарядки : 120 мин
  • Имеет крепление : 1/4"
  • Габариты : 1204 × 45 × 43 мм
  • Вес : 5100 г

Комплектация

  • осветитель
  • сетевой адаптер 48 Вт (3м)
  • сетевой кабель (1.5м)
  • крепление NFINIBAR Rail
  • зажим - крепление 5/8"
  • шестигранный ключ
  • кейс

