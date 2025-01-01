images
Falcon Eyes RTB-1060-350L-DE лампа импульсная

Falcon Eyes RTB-1060-350L-DE лампа импульсная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-230

Falcon Eyes RTB-1060-350L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек DE-250/DE-300B/DPS-301. Мощность 300 Дж.

Описание

Falcon Eyes RTB-1060-350L-DE лампа импульсная

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE лампа импульсная
Арт. VBR-231
Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE лампа импульсная
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек Falcon Eyes DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901.

-15 %2 790 ₽
2 370 ₽
В корзину
Grifon FT-DE200 лампа импульсная для моноблок DE-200
Арт. NVF-2928
Grifon FT-DE200 лампа импульсная для моноблок DE-200
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon FT-DE200 – импульсная лампа для студийной вспышки Grifon DE-200 мощностью 200 Дж. Цветовая температура – 5600 ±200 К.

2 760 ₽
В корзину

Видео

Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Кольцевые осветители Fotokvant LEDF- для бьюти-блогеров, визажистов и других творческих личностей. Видеообзор
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера