Арт. NVF-2931Grifon FT-GS400 лампа импульсная для GS-400
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Grifon FT-GS400 – импульсная лампа для студийной вспышки Grifon GS-400 мощностью 400 Дж. Цветовая температура – 5400-5700 К.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RTS10-3525 – импульсная лампа для вспышек Falcon Eyes SS-300DG.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon FT-GS400 – импульсная лампа для студийной вспышки Grifon GS-400 мощностью 400 Дж. Цветовая температура – 5400-5700 К.
Работай с цветом без бликов
Wansen