Falcon Eyes RTS10-3525 импульсная лампа

Falcon Eyes
Артикул: VBR-237

Falcon Eyes RTS10-3525 – импульсная лампа для вспышек Falcon Eyes SS-300DG.

Описание

Grifon FT-GS400 лампа импульсная для GS-400
Grifon FT-GS400 лампа импульсная для GS-400
Grifon FT-GS400 – импульсная лампа для студийной вспышки Grifon GS-400 мощностью 400 Дж. Цветовая температура – 5400-5700 К.

