Grifon NVF-7143 – лампа галогенная мощностью 800 Вт, с цветовой температурой 3200К. Лампа предназначена для установки в осветители с соответствующими параметрами.
Jinbei 800W Halogen Light Lamp – галогенная лампа мощностью 800 Вт и цоколем тпа R7s, для Smartum 800W.
Характеристики:
Grifon R-0912 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 92x122.
Osram (64571) 800W 240-250V - лампа галогенная двухцокольная.
Применяется в профессиональной кино- и телевизионной работе. Цветовая температура 3200 K. Мощность - 800W. Длина - 8 см, диаметр 1,5 см. Посадочное гнездо - R7S.
