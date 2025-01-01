images
Jinbei 800W Halogen Light Lamp галогенная лампа

Jinbei
Артикул: NVF-6736

Jinbei 800W Halogen Light Lamp – галогенная лампа мощностью 800 Вт и цоколем тпа R7s, для Smartum 800W. 

Описание

Характеристики:

  • напряжение, В – 230  
  • мощность, Вт – 800  
  • тип цоколя – R7s  
  • цветовая температура, К – 3200
  • световой поток, лм – 21000 
  • средний срок службы, ч – 15 
  • диаметр колбы, мм – 17 
  • длина лампы, мм – 74,9 
  • совместимость с приборами – Smartum 800W

