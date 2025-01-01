images
Hensel
Артикул: NVF-1327

Hensel (9454638) – защитный прозрачный стеклянный колпак, предназначен для достаточно надежной защиты студийных приборов во время съемки от различных механических повреждений. Модель изготовлена из прозрачного термостойкого стекла и никак не влияет на цветовую температуру.

Применяется с Hensel Expert Pro/Contra. Без ультрафиолетового покрытия, рассчитан на моноблоки с мощностью 250 Дж/500 Дж.

Описание

Ошибка

