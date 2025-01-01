Grifon FT-04 лампа импульсная для SS 110-150

Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала. Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon FT-04 – импульсная лампа предназначена для использования с ведомыми вспышками Grifon SS-110 и SS-150
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала. Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
FST BP-025 150х200 – складной фон, хромакей синий/зеленый на каркасе.
Изготовлен из ткани высокого качества. Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении. Размер, см – 150х200.
Работай с цветом без бликов
Wansen