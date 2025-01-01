images
Grifon FT-06 импульсная лампа для SS-350di с клеммами

Grifon
Артикул: NVF-6366

Grifon FT-06 – импульсная лампа с клеммами для использования с ведомой вспышкой GRIFON SS-350DI.

Описание

