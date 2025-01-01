GreenBean лампа галогенная FHL-300 для осветителя Fresnel 300

Быстросъемная площадка P-501-120 для штативов Manfrotto.
Имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Длина – 120 мм, ширина – 50 мм, высота – 10 мм. Изготовлена из алюминия. Совместима с видеоголовками Manfrotto 500-й серии (500/502/504/509).
GreenBean FHL-300 – лампа галогенная для осветителя Fresnel 300.
Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.
Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 52-77.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 52-77 мм.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 55-72.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 55-72 мм.
