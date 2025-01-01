images
GreenBean лампа галогенная FHL-300 для осветителя Fresnel 300

GreenBean лампа галогенная FHL-300 для осветителя Fresnel 300

GreenBean
Артикул: NVF-7136

GreenBean FHL-300 – лампа галогенная для осветителя Fresnel 300.

Описание

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.

Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 300
  • цоколь – GY 9,5
  • питание – 220В, 50Гц
  • цветовая температура, К – 3200
  • ресурс лампы, ч – 200 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant P-501-120 быстросъемная площадка 120 мм для штативов Manfrotto
Fotokvant P-501-120 быстросъемная площадка 120 мм для штативов Manfrotto
Fotokvant P-501-120 быстросъемная площадка 120 мм для штативов Manfrotto
Арт. NVF-3171
Fotokvant P-501-120 быстросъемная площадка 120 мм для штативов Manfrotto
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Быстросъемная площадка P-501-120 для штативов Manfrotto.

Имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Длина – 120 мм, ширина – 50 мм, высота – 10 мм. Изготовлена из алюминия. Совместима с видеоголовками Manfrotto 500-й серии (500/502/504/509).

700 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant LADU 52-77 повышающее кольцо для фильтров 52-77 мм
Арт. DAN-2834
Fotokvant LADU 52-77 повышающее кольцо для фильтров 52-77 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 52-77.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 52-77 мм.

250 ₽
В корзину
Fotokvant LADU 55-72 повышающее кольцо для фильтров 55-72 мм
Арт. DAN-2849
Fotokvant LADU 55-72 повышающее кольцо для фильтров 55-72 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 55-72.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 55-72 мм.

250 ₽
В корзину

Видео

Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера