Falcon Eyes RTB-0838-200L-SS импульсная лампа

Falcon Eyes RTB-0838-200L-SS импульсная лампа

Falcon Eyes
Артикул: VBR-229

 Falcon Eyes RTB-0838-200L-SS – импульсная лампа для компактных вспышек SS-150B/SS-150BF/SS-150M/SS-200M.

Описание

Характеристики:

  • выходная энергия – до 200 Дж
  • цветовая температура – 5600-5800 К
  • длительность вспышки – 1/500-1/800 с
  • питание – 180–250 В / 50 Гц

 

