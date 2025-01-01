images
Falcon Eyes ML-100/E27 лампа пилотная галогенная для серии DE/TE/300

Falcon Eyes ML-100/E27 лампа пилотная галогенная для серии DE/TE/300

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1809

Falcon Eyes ML-100/E27 – галогенная лампа мощностью 100 Вт под патрон Е27. Применяется в качестве лампы пилотного света в моноблоках мощностью 300W серии DE, серии TE.

Описание

Falcon Eyes ML-100/E27 лампа пилотная галогенная для серии DE/TE/300

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes B-4W cистема подъема фона с четырьмя держателями
Арт. VBR-450
Falcon Eyes B-4W cистема подъема фона с четырьмя держателями
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).

-15 %11 090 ₽
9 420 ₽
В корзину
Fujimi FJ-GL5 перчатки для фотографа размер XL
Арт. NVF-640
Fujimi FJ-GL5 перчатки для фотографа размер XL
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.

Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.

250 ₽
В корзину
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Арт. NVF-631
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.

2 040 ₽
В корзину

Видео

Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Как получить максимум от одного источника света
Как получить максимум от одного источника света
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера