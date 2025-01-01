images
Elinchrom (24009) S500 импульсная лампа
Elinchrom
Артикул: NVF-6966

Elinchrom (24009) S500 – импульсная лампа подходит для моноблоков D-Lite ONE/2/4 всех серий. Также может применяться для голов S-Head батарейных генераторов Ranger Quadra. Изготовлена из термостойкого стекла и имеет УФ покрытие. Максимальная энергия вспышки – 500 Дж.

Описание

