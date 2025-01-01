Visico VL PLUS 400 Soft Box KIT комплект импульсного света

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки).
В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
