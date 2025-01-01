images
Visico VL PLUS 400 Soft Box KIT комплект импульсного света

Visico VL PLUS 400 Soft Box KIT комплект импульсного света

Visico
Артикул: NVF-5947

Visico VL PLUS 400 Soft Box KIT – новый надежный универсальный комплект импульсного освещения для фотосъемки на базе 2-х моноблоков Visico VL-400 Studio flash общей мощностью 800 Дж, байонетное крепление Bowens.

Описание

Visico VL PLUS 400 Soft Box KIT комплект импульсного света

Комплектация

  • Студийная вспышка VL-400 (400Дж) – 2 шт.
  • Стойка LS-8005 с воздушным амортизатором – 2 шт.
  • Софтбокс SB-030 60х60см – 2 шт.
  • Сумка для переноски KB-F Kit bag.
  • Сетевой шнур – 4м.
  • Синхрошнур – 4м.

