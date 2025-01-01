Lumifor AMATO 100 ADVANCE KIT комплект импульсных осветителей 3х100 Дж

Описание

Импульсный студийный осветитель AMATO LX-100 изготовлен в прочном корпусе из поликарбоната, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность плавно регулируется от полной до 1/8, время перезарядки составляет всего 1,2 с. Синхронизация возможна по световому/ИК сенсору, синхрокабелю с разъемом 3,5 мм, либо с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно).

Поставляется с лампой-вспышкой мощностью 100 Дж, цоколь Е14 и пилотной лампой 75 Вт. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).

Технические характеристики осветителя LUMIFOR AMATO LX-100: