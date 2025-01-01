images
Lumifor AMATO 100 ADVANCE KIT комплект импульсных осветителей 3х100 Дж

Lumifor AMATO 100 ADVANCE KIT комплект импульсных осветителей 3х100 Дж

Lumifor
Артикул: OLE-1203

Lumifor AMATO 100 ADVANCE KIT – прекрасный комплект начального уровня на основе трех импульсных ламп-вспышек мощностью 100 Дж каждая. Помимо осветителей в него входят три четырехсекционные стойки с воздушными амортизаторами, два зонта на просвет диаметром 84 см и жаропрочный софтбокс. Комплект прекрасно подойдет для решения любых задач при съемке в студии и поможет осуществить самые сложные творческие замыслы. Для удобства транспортировки поставляется в удобной сумке на колесиках. Вес комплекта – 19,5 кг.

Описание

Импульсный студийный осветитель AMATO LX-100 изготовлен в прочном корпусе из поликарбоната, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность плавно регулируется от полной до 1/8, время перезарядки составляет всего 1,2 с. Синхронизация возможна по световому/ИК сенсору, синхрокабелю с разъемом 3,5 мм, либо с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно).

Поставляется с лампой-вспышкой мощностью 100 Дж, цоколь Е14 и пилотной лампой 75 Вт. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).

Технические характеристики осветителя LUMIFOR AMATO LX-100:

  • рабочее напряжение, В – 220, 50 Гц
  • длительность импульса, с – 1/500
  • цветовая температура, К – 5600 +-200
  • время перезарядки, с – 1,2
  • регулировка мощности – от 1/1 до 1/8
  • защита от перегрева – есть 
  • защита от высокого напряжения – есть
  • размеры, мм – 297х125х225
  • вес, кг – 1,9

Комплектация

  • Импульсный осветитель LUMIFOR AMATO LX-100 – 3 шт.
  • Стандартный рефлектор 18 см LFB7-3 – 3 шт.
  • Сетевой кабель, 220В – 3 шт.
  • Синхро-кабель 3,5мм – 3 шт.
  • Зонт на просвет диаметром 84 см LUSL-84 UL – 2 шт.
  • Софтбокс 60х60см LS-6060UL – 1 шт.
  • Сумка на колесиках LBK-15 – 1 шт.
  • Студийная стойка с воздушным амортизатором LT-2300-25AC – 3 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Полезные ссылки:

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

   

 

  

С этим товаром покупают

FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 120x180 см
Арт. DAN-0178
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 120x180 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST RD051 – Мульти-отражатель 5 в 1. Модель имеет размеры 120х180 см и может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, серебристо-золотистый и на просвет.

4 200 ₽
В корзину

