Falcon Eyes MDK-250BG комплект импульсного освещения

Falcon Eyes MDK-250BG комплект импульсного освещения

Falcon Eyes
Артикул: VBR-192

Falcon Eyes MDK-250BG – бюджетный комплект студийного оборудования на базе двух патронных вспышек по 50 Дж.

Предназначен для портретной или предметной фотосъемки и подходит для использования в домашних и небольших профессиональных фотостудиях.

Описание

Комплект состоит из двух регулируемых по мощности вспышек, которые устанавливаются на стойки.

Также в комплект входит белый зонт для управления светом. Комплект предназначен для предметной, преимущественно каталожной фотосъемки, фотосъемки на документы или работы в небольшой домашней студии.

Комплектация

  • Вспышка SS-50MR – 2шт.
  • Патрон LH-27SU – 2шт.
  • Зонт URN-32BW – 1шт.
  • Стойка LS-1020 – 1шт.
  • Стойка L-2440 A/B – 1шт.
  • Сумка – 1шт.

Grifon US-101 TSB translucent-silver/black зонт универсальный 101 см
Арт. NVF-2346
Grifon US-101 TSB translucent-silver/black зонт универсальный 101 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon US-101 TSB translucent-silver/black – зонт универсальный просветный с двухсторонним сменным чехлом серебристого и черного цветов.

Диаметр купола 101 см.

2 070 ₽
В корзину

