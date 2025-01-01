Falcon Eyes MDK-250BG комплект импульсного освещения

Описание

Комплект состоит из двух регулируемых по мощности вспышек, которые устанавливаются на стойки.

Также в комплект входит белый зонт для управления светом. Комплект предназначен для предметной, преимущественно каталожной фотосъемки, фотосъемки на документы или работы в небольшой домашней студии.