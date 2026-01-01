Jinbei D200 KIT 3- комплект импульсного освещения

Синхронизировать Jinbei D-200 Digital Studio Flash можно c помощью внешней вспышки, синхрокабеля или с помощью инфракрасных синхронизаторов. Встроенная штативная головка с отверстием для зонта позволяет устанавливать вспышку на любые стойки или подвесные потолочные системы.
Моноблок имеет широкий диапазон аналоговой регулировки мощности 1/1-1/32, стабильную выходную мощность и уровень цветовой температуры. Прибор оснащен лампой моделирующего света мощностью 50 Вт.
Характеристики:
- размер упаковки комплекта, см – 31х31х82
- вес комплекта, кг – ~14,5