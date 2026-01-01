Godox Newborn Kit-1 комплект для съемки новорожденных
Fotokvant
Артикул: DAN-6645

Godox Newborn Kit-1 комплект для съемки новорожденных. Комплект состоит из Godox MS200V вспышка студийная, стойка 2,6 м, Fotokvant U-165WO зонт-софтбокс с отражающим белым куполом 165 см и съемным диффузором и  Fotokvant WT16-35 радиосинхронизатор с разъемом 3,5 для студийных вспышек

Описание

Прибор отличается стабильными выходными параметрами даже при длительной работе. Вспышка выдает световой поток с постоянной цветовой температурой 5800±200 К и неизменной мощностью с допустимым отклонением не более 2% (при одинаково заданных параметрах). Яркость вспышки регулируется в диапазоне от 1/32 до полной мощности за 50 шагов (6 стопов). На вспышке три режима пилотного света: пропорционально мощности вспышки, в процентах или выключен. Светодиодная пилотная лампа мощностью 10 Вт отличается низким энергопотреблением и долговечность, практически не нагревается и может использоваться длительное время. Благодаря распространенному байонету Bowens, вспышка совместима с большим ассортиментом светомодифицирующих насадок не только производства Godox, но и других производителей, использующих этот тип крепления.

Особенности

  • Диапазон регулировки мощности от 1/32 до 1/1

  • LED-лампа пилотного света 10 Вт с регулируемой яркостью

  • Встроенная система беспроводного управления Godox X (2.4ГГц)

  • Возможность беспроводного управления с помощью пульта-радиосинхронизатора X1, X2, XPro (приобретаются отдельно) для управления мощностью вспышки, моделирующей лампой и звуковой индикацией, срабатыванием вспышки.

  • Оптическая синхронизация в режимах S1/S2

  • Информативный и яркий ЖК дисплей

  • Отключаемый звуковой сигнал(отдельная кнопка на панели управления для быстрого доступа к функции)

  • Прочный, легкий и очень компактный пластиковый корпус

  • Автоматическое сохранение и восстановление ранее установленных настроек после отключения вспышки.

Характеристики:

  • Максимальная мощность - 200 Дж
  • Ведущее число - 53 м (ISO 100)
  • Цветовая температура - 5800±200К
  • Пилотный свет - 10 Вт
  • Длительность импульса - 1/2000-1/800 c
  • Предохранитель - 5А
  • Время перезарядки - 0,1 -1,3 с
  • Тип охлаждения - встроенный вентилятор
  • Крепление для зонта - есть
  • Размер - 12,6х16,7х28,3 см
  • Вес - 1,3 кг

Зонт-софтбокс

Характеристики:

Зонт-софтбокс сочетает в себе возможности просвечивающего зонта и эффективность софтбокса. Его преимущества - компактный размер, быстрая и простая подготовка к работе, универсальность использования с любой накамерной или студийной вспышкой, контролируемый рассеянный световой поток без потерь на отражение от рассеивающей ткани. Комплектуется съемным диффузором. Вес - 1,5 кг.

Радиосинхронизатор

Характеристики:

  • рабочая частота, Мгц – 433
  • Каналы - до 16
  • скорость синхронизации, с – 1/125-1/250
  • питание передатчика – батарея 23А
  • питание приемника – 2 батареи ААА
  • радиус действия, м – 30

Комплектация

  • Godox MS200V вспышка студийная
  • Студийная стойка - 2,6 м.
  • зонт-софтбокс Fotokvant U-165WO диаметром 165 см со съемным диффузором
  • Fotokvant WT16-35 радиосинхронизатор с разъемом 3,5 для студийных вспышек. 

