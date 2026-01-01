Rekam CL-465-FL3-UM kit комплект флуоресцентных осветителей с зонтами

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.
В состав комплекта входят три осветителя (патрон Е27 с выключателем), три просветных фотозонта диаметром 84 см, три трехсекционные стойки LS3-200-2 с максимальной высотой 200 см и нагрузкой до 2 кг и три флуоресцентные лампы. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке из полиэстера 400 ден.
Характеристики:
- мощность осветителя - 155 Вт
- тип источника света - постоянный
- размер упаковки - 74×30×20 см
- тип крепления (байонет) - оригинальный
- наличие регулировки мощности - нет
- вес в упаковке - 5,7 кг
- вес - 4,3 кг