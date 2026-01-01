Raylab RL-100 Kit 5600К светодиодный комплект постоянного света

Артикул: OLE-4695

Комплект из 2 светодиодных осветителей постоянного света со встроенной системой охлаждения. Мощность каждого 100 Вт, цветовая температура 5600K±200K, регулировка яркости 0-100%, CRI 96+, TLC 95+, световой поток 12000 Лм. Байонет Bowens. В комплекте 2 софтбокса 60х90 см, 2 рефлектора и 2 универсальных стойки с рабочей высотой 110-220 см, пульт ДУ с дистанцией действия до 80 м.