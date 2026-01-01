Logocam STUDIO KIT-5000/8 Alpha PLUS LED комплект постоянного света
Logocam
Артикул: DAN-1575

Комплект постоянного студийного света со стойками Logocam STUDIO KIT-5000/8 Alpha PLUS LED. Галогенный эквивалент всех осветительных приборов в сумме составляет 5000 Вт.

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 40 м2. Готовое решение для съемки новостных и программ или других передач с одним или двумя ведущими. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha DMX, 2 лампы. Галогенный эквивалент 450 Вт. Цифровая регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha DMX, 4 лампы. Галогенный эквивалент 900 Вт. Цифровая регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник светодиодный Logocam LED BM-50 DMX 56 с линзой Френеля и асферической линзой-конденсором. Галогенный эквивалент 300 Вт. Цветовая температура 5600 К. Цифровая регулировка яркости 0-100%. Высокий CRI (более 95) обеспечит точную передачу цвета и оттенков. Рекомендуется использовать как источник направленного света (на объект съемки приходит 97% светового потока).

Светильник светодиодный Logocam LED Fresnel 65 (56). Галогенный эквивалент 650 Вт. Цветовая температура 5600 К. Дополнительная асферическая линза создает более мощный световой поток. Плавная регулировка яркости 0-100%. Регулировка ручная или с пульта. Низкое потребление энергии. Пассивное охлаждение. Шторки. Рекомендуется использовать как источник рисующего или контрового света.

Светильник светодиодный Logocam BL100-D LED 56. Галогенный эквивалент 500 Вт. Цветовая температура 5600 К. Широкий угол светового потока (90 градусов) обеспечивает равномерное освещение на большой поверхности. Плавная регулировка яркости 0-100% на самом приборе или с помощью пульта. Низкое энергопотребление. Рекомендуется использовать для фонового или заполняющего света.

Пульт Logocam CDA 12/24. Профессиональный аналого-цифровой пульт для регулировки яркости светильников. Протоколы управления: аналоговый 0...+10 B и цифровой DMX 512/1990. Каналы управления: 24 аналоговых и 512 цифровых.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Пантограф PH-11/200. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 11 кг.

Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013A. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet. Размер - 3х7 м. Материал – нейлон. Не образует складок.

Комплектация

  • Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha DMX - 2 шт.
  • Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha DMX - 2 шт.
  • Светильник светодиодный Logocam LED BM-50 DMX (56) - 2 шт.
  • Светильник светодиодный Logocam LED Fresnel 65 (56) - 1 шт.
  • Светильник светодиодный Logocam BL100-D LED (56) - 1 шт.
  • Пульт Logocam CDA 12/24 - 1 шт.
  • Штатив Logocam LS-9/290 - 3 шт.
  • Штатив Logocam LS-3/240 - 1 шт.
  • Пантограф PH-11/200 - 2 шт.
  • Штанга телескопическая TH-10/95 - 2 шт.
  • Спигот-адаптер 013A - 2 шт.
  • Спигот-адаптер 013S - 2 шт.
  • Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть I
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера