Logocam STUDIO KIT-5000/8 Alpha LED комплект постоянного света

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 40 м2.

Готовое решение для съемки новостных программ или других передач с одним или двумя ведущими. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha. Без регулировки яркости. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha. Без регулировки яркости. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник светодиодный Logocam LED BM-50 DMX 56. Рекомендуется использовать как источник направленного света (на объект съемки приходит 97% светового потока). Оптическая схема с линзой Френеля и асферической линзой-конденсором. Плавная регулировка яркости 0-100%. Высокий CRI (более 95) обеспечит точную передачу цвета и оттенков.

Светильник светодиодный Logocam LED Fresnel 65 (56). Рекомендуется использовать как источник рисующего или контрового света. Дополнительная асферическая линза создает более мощный световой поток, галогенный эквивалент 650 Вт. Плавная регулировка яркости 0-100%. Регулировка ручная или с пульта. Низкое потребление энергии. Пассивное охлаждение. Шторки.

Светильник светодиодный Logocam BL100-D LED 56. Рекомендуется использовать для фонового или заполняющего света. Широкий угол светового потока (90 градусов) обеспечивает равномерное освещение на большой поверхности. Плавная регулировка яркости 0-100% на самом приборе или с помощью пульта. Низкое энергопотребление.

Пульт Logocam CDA 12/24. Профессиональный аналого-цифровой пульт для регулировки яркости светильников. Протоколы управления: аналоговый 0...+10 B и цифровой DMX 512/1990. Каналы управления: 24 аналоговых и 512 цифровых.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг. Пантограф PH-11/200. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 11 кг.

Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013A. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet. Размер - 3х7 м. Материал - нейлон. Не образует складок.