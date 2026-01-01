Logocam STUDIO KIT-5000/8 Alpha комплект постоянного света
Артикул: DAN-1572

Комплект постоянного студийного света со стойками Logocam STUDIO KIT-5000/8 Alpha.

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 40 м2.

Готовое решение для съемки новостных программ или других передач с одним или двумя ведущими. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Галогенный эквивалент всех осветительных приборов в сумме составляет 5000 Вт.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 300 с линзой Френеля 300 Вт. Регулировка яркости, шторки. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 650 с линзой Френеля 650 Вт. Регулировка яркости, шторки. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha. Без регулировки яркости. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha. Без регулировки яркости. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник галогенный Logocam OF-1000. Регулировка яркости, матовые шторки, сетка для защиты лампы. Рекомендуется использовать для создания основного или фонового света.

Диммер Logocam Dimmer 1000/220. Кабель одноканальный для регулировки яркости галогенных осветительных приборов мощностью до 1000 Вт, сеть 220 В. Диапазон регулировки 0-100%.

Диммер Logocam Dimmer 300/220. Кабель одноканальный для регулировки яркости галогенных осветительных приборов мощностью до 300 Вт, сеть 220 В. Диапазон регулировки 0-100%.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Пантограф PH-11/200. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 11 кг. Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013A. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet. Размер - 3х7 м. Материал – нейлон. Не образует складок.

Комплектация

  • Светильник галогенный Logocam Fresnel 300 - 2 шт.
  • Светильник галогенный Logocam Fresnel 650 - 1 шт.
  • Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha - 2 шт.
  • Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha - 2 шт.
  • Светильник галогенный Logocam OF-1000 - 1 шт.
  • Диммер Logocam Dimmer 1000/220 - 1 шт.
  • Диммер Logocam Dimmer 300/220 - 2 шт.
  • Штатив Logocam LS-9/290 - 3 шт.
  • Штатив Logocam LS-3/240 - 1 шт.
  • Пантограф PH-11/200 - 2 шт.
  • Телескопическая штанга TH-10/95 - 2 шт.
  • Спигот-адаптер Logocam 013S - 2 шт.
  • Спигот-адаптер Logocam 013A - 2 шт.
  • Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet - 1 шт.

