FST FL-60B KIT комплект постоянного света
FST
Артикул: MTG-1764

FST FL-60B KIT комплект постоянного света. 

Комплект постоянного света FST FL-60B KIT сделан на основе двух светодиодных осветителей FST FL-60B , мощностью 100W  каждый с глубиной регулировки цветовой температуры от 3200 до 5500K. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению , царапинам и высоким нагрузкам. На корпусе прибора есть вентиляционное отверстие для активного охлаждения.  Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной. В комплекте также идут две напольные компактные стойки , всего 48 см в сложенном виде. Также есть сумка для хранения и транспортировки.

Описание

Комплект прекрасно подойдет как для рекламной,  предметной  фотосъемки,  а также для  видеосъемки клипов , блогов , стримов ,прямых эфиров и т.п.

Характеристики приборов:

  • Модель : FL-60B
  • Мощность : 100W
  • Освещенность (лм) : 10000
  • Цветовая температура : 3200К — 5500К
  • CRI : 96
  • Габариты : 60х15х3 см
  • Вес: 0,8 кг. ( без крепления-адаптера)

Характеристики стоек:

  • Длина в слож.состоянии   :   48см.
  • Минимальная рабочая высота :    48см.
  • Максимальная рабочая высота  :  152см.
  • Вес :  0,6 кг.
  • Макс.нагрузка    :    3 кг.

Комплектация

  • Светодиодная осветитель  FST FL-60B (панель, сетевой шнур и адаптер, адаптер-крепление на стойку) -   2 шт.
  • Стойка компактная студийная -    2 шт.
  • Сумка для хранения и транспортировки -   1 шт.

Видео

