FST FL-60B KIT комплект постоянного света.
Комплект постоянного света FST FL-60B KIT сделан на основе двух светодиодных осветителей FST FL-60B , мощностью 100W каждый с глубиной регулировки цветовой температуры от 3200 до 5500K. Корпус прибора выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению , царапинам и высоким нагрузкам. На корпусе прибора есть вентиляционное отверстие для активного охлаждения. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной. В комплекте также идут две напольные компактные стойки , всего 48 см в сложенном виде. Также есть сумка для хранения и транспортировки.
Комплект прекрасно подойдет как для рекламной, предметной фотосъемки, а также для видеосъемки клипов , блогов , стримов ,прямых эфиров и т.п.
Характеристики приборов:
Характеристики стоек:
Wansen
Работай с цветом без бликов