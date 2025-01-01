images
FST
Артикул: MTG-1759

FST FK-LED30B III Kit комплект постоянного света. 

Комплект студийного света FST FK-LED30B III kit имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит не только профессиональным фотографам, но и новичкам, которые только постигают данную область.
В комплект входит светодиодная лампа 30 Вт с возможностью управления от пульта, который идет в комплекте и быстрораскладной софтбокс зонтичного типа с цоколем Е27  50x50 см. Применяется в предметной, портретной  фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.р. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 3000-6000 К. 

Описание

Характеристики:

  • Софтбокс FST SB-015 50x50 см, патрон Е27
  • Лампа FST L-E27-LED30 , 30 Вт
  • Стойка FST LS-220 см
  • Цветовая температура - 3000-6000 К


Комплектация

  • Софтбокс FST SB-015 50x50 см, патрон Е27 - 1 шт
  • Лампа FST L-E27-LED30 , 30 Вт - 1 шт
  • Стойка FST LS-220 см - 1 шт
  • Пульт ДУ - 1 шт

