Godox LED64 - светодиодный осветитель.
Источником освещения в приборе являются 64 ярких светодиода постоянного свечения. Осветитель легко крепится на любой тип стоек, держателей для вспышек, штативы и горячий башмак фото- и видеокамер.
FST FK-LED30B III Kit комплект постоянного света.
Комплект студийного света FST FK-LED30B III kit имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит не только профессиональным фотографам, но и новичкам, которые только постигают данную область.
В комплект входит светодиодная лампа 30 Вт с возможностью управления от пульта, который идет в комплекте и быстрораскладной софтбокс зонтичного типа с цоколем Е27 50x50 см. Применяется в предметной, портретной фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.р. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 3000-6000 К.
CoMica CVM-DL-XLR переходник. Профессиональный адаптер позволяет вывести звук с микрофона с выходом mini Jack 3.5 мм на два выхода XLR с левым и правым каналом. Представленный аксессуар обеспечивает безупречное качество передачи сигнала и записи звука. CoMica CVM-DL-XLR выполнен из высококачественных материалов и покрытием из гибкого силикона. Характеризуется повышенной износоустойчивостью и простотой использования.
