FST FK-5070-85 комплект постоянного света 85 Вт

Артикул: NVF-5864

FST FK-5070 – комплект постоянного света. Софтбокс SB015 размером 50х70 см с патроном Е27, в комплекте поставляется стойка FST L-210 и лампа люминесцентная Е27 85 Вт.

 

 

Описание

Софтбокс предназначен для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подходит для равномерного освещения при портретной и предметной съемках. Размер, см – 50x70.

В комплекте алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг. Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.

Технические характеристики стойки:
  • максимальная высота, см – 210
  • минимальная высота, см – 84
  • длина в сложенном виде, см – 70
  • вес, кг – 1, 4
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 2

 

Комплектация

 

