FST FK-5070-85 комплект постоянного света 85 Вт

Grifon R-0912 SW – отражатель с серебряной и белой рабочими поверхностями. Размер отражателя 92х122 см.
FST FK-5070 – комплект постоянного света. Софтбокс SB015 размером 50х70 см с патроном Е27, в комплекте поставляется стойка FST L-210 и лампа люминесцентная Е27 85 Вт.
Софтбокс предназначен для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подходит для равномерного освещения при портретной и предметной съемках. Размер, см – 50x70.
В комплекте алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг. Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Fujimi FJ 706GB-240/240 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 240х240. В комплекте чехол для переноски.
Готовый комплект Falcon Eyes KeyLight 425 SB6080 LED для различного вида съемок: на документы, портретной, каталожной, видеороликов и т.п.
В комплект входят: четыре светодиодных лампы мощностью по 30 Вт каждая, софтбокс 60х80 см и стойка 190 см.
