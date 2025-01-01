FST FK-5070-85 комплект постоянного света 85 Вт

Описание

Софтбокс предназначен для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подходит для равномерного освещения при портретной и предметной съемках. Размер, см – 50x70.

В комплекте алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг. Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.