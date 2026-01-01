Profoto (901108) B2 Head голова выносной вспышки

Profoto B2 Head (901108) голова для аккумуляторного генератора Profoto B2.
Компактная и легкая голова поддерживает TTL режим и синхронизацию с другими вспышками Profoto, поддерживающими режим Air TTL. Поддерживает управление с пульта Profoto Air Remote на расстоянии до 300 м.
Мощность 250 Дж, 9 ступеней.
Скорость импульса до 20 вспышек в секунду.
Длительность импульса до 1/15000 с.
Быстрая перезарядка 0,05-1,35 с. в зависимости от установленной мощности вспышки.
Режим HSS позволяет полностью контролировать и управлять освещением и создавать четкие снимки при скорости срабатывания затвора до 1/8000 с.
Литий-ионный аккумулятор отрабатывает до 215 импульсов при полной мощности.
Мощный и экономичный светодиодный пилотный свет.
Простой и понятный интерфейс.
Большой дисплей с высоким разрешением.
Рекомендуется использовать облегченные светоформирующие насадки Profoto с индексом OCF.
Используется только при подключении к аккумуляторному генератору Profoto B2.
