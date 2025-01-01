images
Hensel (3607) EH PRO MINI 1200 P SPEED импульсная генераторная голова

Артикул: OLE-1185

Hensel (3607) EH PRO MINI 1200 P SPEED – очень компактная голова, которая используется в работе со студийным генератором HENSEL PORTY. Способна обеспечивать длительность вспышки до 1/1750 с на максимальной мощности, а на минимальной – с 1/5000 с . Такая короткая длина импульса позволяет замораживать даже самое быстрое движение. Это делает моноблок удобным для работы во время съемки спорта, фэшн и любой другой креативной фотографической идеи.

Описание

Байонет Hensel позволяет использовать весь широкий ряд насадок, рефлекторов и софтбоксов производителя. С помощью адаптера возможно их подключение и к другим генераторам Hensel (приобретаются отдельно). Комплектуется кабелем длиной 5 м.

Технические характеристики:

  • мощность, Дж – 1200
  • максимальная мощность, Дж – до 3000
  • длительность импульса, с – 1/8100
  • пилотная лампа (цоколь Gx6,35), Вт – 65
  • стеклянный колпак – 9454650
  • импульсная лампа – Hensel 9450137
  • цветовая температура, К – 5600
  • охлаждение – пассивное
  • размеры, см – 12х19х16
  • вес, кг – 2,6 

Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Селфи на закате
Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
