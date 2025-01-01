Hensel (3607) EH PRO MINI 1200 P SPEED импульсная генераторная голова

Артикул: OLE-1185

Hensel (3607) EH PRO MINI 1200 P SPEED – очень компактная голова, которая используется в работе со студийным генератором HENSEL PORTY. Способна обеспечивать длительность вспышки до 1/1750 с на максимальной мощности, а на минимальной – с 1/5000 с . Такая короткая длина импульса позволяет замораживать даже самое быстрое движение. Это делает моноблок удобным для работы во время съемки спорта, фэшн и любой другой креативной фотографической идеи.