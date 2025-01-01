Hensel (3607) EH PRO MINI 1200 P SPEED импульсная генераторная голова

Москва
Hensel (3607) EH PRO MINI 1200 P SPEED – очень компактная голова, которая используется в работе со студийным генератором HENSEL PORTY. Способна обеспечивать длительность вспышки до 1/1750 с на максимальной мощности, а на минимальной – с 1/5000 с . Такая короткая длина импульса позволяет замораживать даже самое быстрое движение. Это делает моноблок удобным для работы во время съемки спорта, фэшн и любой другой креативной фотографической идеи.
Байонет Hensel позволяет использовать весь широкий ряд насадок, рефлекторов и софтбоксов производителя. С помощью адаптера возможно их подключение и к другим генераторам Hensel (приобретаются отдельно). Комплектуется кабелем длиной 5 м.
Технические характеристики:
