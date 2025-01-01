images
Elinchrom Speed/Ranger (20493) кольцевая вспышка 1500 Дж

Elinchrom
Артикул: NVF-6940

Elinchrom Speed/Ranger (20493) – кольцевая вспышка Elinchrom Ringflash, мощностью 1500 Дж, используется только с батарейными генераторами серии Ranger RX. Может использоваться практически со всеми существующими мало- и средне- форматными камерами и объективами.

Описание

Характеристики:

  • максимально возможная мощность на выходе, Дж – 1500
  • длительность импульса (t=0,5) с Ranger RX min/max, с – 1/1920-1/2600
  • тип импульсной лампы – 4 pole speed
  • диаметр отверстия под объектив, мм – 100
  • габариты, см – 23х20х32
  • масса (включая 2-х метровый кабель), кг – 1,8

Внимание! Всегда отключайте батарейные генераторы серии Ranger RX, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов. Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!

