Elinchrom Speed/Ranger (20493) кольцевая вспышка 1500 Дж

Описание

Характеристики:

максимально возможная мощность на выходе, Дж – 1500

длительность импульса (t=0,5) с Ranger RX min/max, с – 1/1920-1/2600

тип импульсной лампы – 4 pole speed

диаметр отверстия под объектив, мм – 100

габариты, см – 23х20х32

масса (включая 2-х метровый кабель), кг – 1,8

Внимание! Всегда отключайте батарейные генераторы серии Ranger RX, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов. Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!