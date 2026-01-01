images
Elinchrom Ranger A (20101) осветительная головка

Elinchrom
Артикул: NVF-6941

Elinchrom Ranger A (20101) – компактная, суперлегкая осветительная головка для Ranger RX (все модели) с кабелем 5 м. Может производить суперкороткий импульс (до 1/5120 сек. на выходе В). Имеет стандартное байонетное соединение Elinchrom. Благодаря этому возможно использовать всю линейку насадок, выпускаемую производителем, а также реализована возможность центральной установки зонта.

Характеристики:

  • max возможная мощность на выходе, Дж – 2400
  • длительность импульса (t=0,5) одной, двух a-head/max с:    
    • ranger rx – 1/2300-1/4310 сек
    • ranger rx speed – 1/2300-1/4310 сек
    • ranger rx speed as на выходе а – 1/2300-1/4310 сек
    • ranger rx speed as на выходе в – 1/5120 сек
  • пилотный свет – 50вт/12v
  • режимы работы – проп./своб./откл.
  • вкл/выкл пилотного света, с – 15 или 30
  • предохранитель, А – 5
  • охлаждение – принудительная система охлаждения
  • габариты, см – 22х13,5
  • вес (включая 5-ти метровый кабель), кг – 2,4

Внимание! Всегда отключайте батарейные генераторы серии Ranger RX, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае, это может привести к оплавлению контактов. Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!

