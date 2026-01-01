Elinchrom Ranger A (20101) осветительная головка

Москва
Elinchrom Ranger A (20101) – компактная, суперлегкая осветительная головка для Ranger RX (все модели) с кабелем 5 м. Может производить суперкороткий импульс (до 1/5120 сек. на выходе В). Имеет стандартное байонетное соединение Elinchrom. Благодаря этому возможно использовать всю линейку насадок, выпускаемую производителем, а также реализована возможность центральной установки зонта.
Характеристики:
Внимание! Всегда отключайте батарейные генераторы серии Ranger RX, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае, это может привести к оплавлению контактов. Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!
