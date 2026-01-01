images
Elinchrom Quadra Hybrid S (20139) осветительная головка
Elinchrom
Артикул: NVF-6933

Elinchrom Quadra Hybrid S (20139) – компактная, супер легкая осветительная головка для Ranger Quadra со съемным кабелем (2,5 м).

Описание

Оснащенная двухэлектродной импульсной лампой и светодиодным источником моделирующего света, она обеспечивают равномерное распределение светового потока. В связи с тем, что она менее скоростная по сравнению с головкой Hybrid Action, возможно ее применение с HyperSync™ триггерами. Она будет идеальным выбором для работы на выезде, при использовании легких аксесуаров ее можно устанавливать на наклонный кронштейн.

Осветительная головка Hybrid Standard имеет собственное крепление для зонтов Elinchrom, диаметром до 105 см, а также новый уменьшенный байонет с защелкой.

Характеристики:     

  • энергия импульса, max – 400 дж
  • длительность импульса (t=0,5) Hybrid S-head/max:     
    • A-выход (100%) – 1/1200 сек  
    • B-выход (33%) – 1/3000 сек  
    • A+B выход (100%) – 1/1500 сек  
  • энергосберегающий пилотный свет – LED (свето-излучающий диод, СИД) 20 Вт (соответствует 50 Вт галоген)
  • рефлектор, см – 13,5
  • размер, см – 9х8х15
  • вес, кг – 0,281  

