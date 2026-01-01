Elinchrom Quadra Hybrid S (20139) осветительная головка

Москва
Elinchrom Quadra Hybrid S (20139) – компактная, супер легкая осветительная головка для Ranger Quadra со съемным кабелем (2,5 м).
Оснащенная двухэлектродной импульсной лампой и светодиодным источником моделирующего света, она обеспечивают равномерное распределение светового потока. В связи с тем, что она менее скоростная по сравнению с головкой Hybrid Action, возможно ее применение с HyperSync™ триггерами. Она будет идеальным выбором для работы на выезде, при использовании легких аксесуаров ее можно устанавливать на наклонный кронштейн.
Осветительная головка Hybrid Standard имеет собственное крепление для зонтов Elinchrom, диаметром до 105 см, а также новый уменьшенный байонет с защелкой.
