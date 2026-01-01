images
Elinchrom ELB400 (10279) генератор
Elinchrom ELB400 (10279) генератор
Elinchrom ELB400 (10279) генератор

Elinchrom ELB400 (10279) генератор

Elinchrom
Артикул: NVF-6931

Elinchrom ELB400 (10279) – батарейный генератор нового поколения. Обладающий внушительной мощностью и при этом достаточно легкий как нельзя лучше подойдет для выездной фотосессии. Синхронизация с камерой обеспечивается безпроводной системой El-Skyport, а яркий OLED дисплей отображает подробную информацию и обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям.

Описание

Характеристики:• энергия импульса, Дж – 424• распределение мощности – асимметричное, 2:1• f-stop (1 м, iso 100, рефлектор 48°) c pro головой – на 100%: 64.5, на 66%: 45.8, на 33%: 32.8• диапазон регулировки, f-stop – 6.9• диапазон регулировки, Дж – на 100%: 21-424, 66%:выход a: 14-280, 33%:выход b: 7-140• диапазон регулировки – 1/1 - 1/32• шаги регулировки мощности в f-stop – 1/10 до 5/10-1/1• длительность импульса t0.5 на максимальной мощности pro//action голова, с – выход a (100%): 1/1200//1/2800, выход b (33%): 1/3000//1/5700, выход a+b (100%): 1/1500//1/4000• перезарядка в режиме fast, с – выход a: 0.3-1.6, выход b: 0.17-0.7• перезарядка в режиме eco, с – выход a: 0.5-3.5, выход b: 0.3-1.2• цветовая температура на максимальной мощности, K – 5500• автоматический сброс мощности – изменения настроек корректируются автоматически• стабильность уровня мощности – +/-0.5%• режимы пилотного света – вкл., выкл., программируемый таймер, постоянный• число вспышек от заряженной батареи на минимальной мощности, eco/fast режим – 6000/5500• число вспышек от заряженной батареи на максимальной мощности, eco/fast режим – 350• батарея – литий-ионная, 14.4в / 4.1ач• быстрая зарядка батареи: приблизительное время – 1ч 30мин• el-skyport (встроенный транссивер) – 20 частотных каналов, 4 группы• напряжение синхронизатора – 5в (совместим со всеми фотокамерами)• разъем синхронизации, мм – 3.5• вес, кг – 2

Комплектация

  • Генератор ELB 400.
  • Литий-ионная батарея ELB 400.
  • Зарядное устройство для генератора.
  • Плечевой ремень для генератора.

