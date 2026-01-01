images
Elinchrom ECO (20492) кольцевая вспышка для Quadra
Elinchrom
Артикул: NVF-6932

Elinchrom ECO (20492) – кольцевая вспышка на основе стандартной 2-х полюсной импульсной лампы для Quadra ECO. Идеальный источник света для бестеневой съемки. Мощность, Дж – 400.  

Описание

Два  электрода импульсной лампы кольцевой вспышки обеспечиваютравномерное распределение света. Востребована среди фотографов, снимающих моду и в стиле бьюти. В комплект входит белый колпак-диффузор и съемный кабель длиной 2 м.

Характеристики:• длительность импульса c генератором QUADRA RX – на выходе А (100%) 1/1000 сек, на выходе В (33%) 1/2500 сек• внутренний диаметр, см – 9,5• масса, кг – 1

