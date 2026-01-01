Elinchrom ECO (20492) кольцевая вспышка для Quadra

Описание

Два электрода импульсной лампы кольцевой вспышки обеспечиваютравномерное распределение света. Востребована среди фотографов, снимающих моду и в стиле бьюти. В комплект входит белый колпак-диффузор и съемный кабель длиной 2 м.

Характеристики:• длительность импульса c генератором QUADRA RX – на выходе А (100%) 1/1000 сек, на выходе В (33%) 1/2500 сек• внутренний диаметр, см – 9,5• масса, кг – 1