Elinchrom (19295) – Li-Ion батарея для Elinchrom ELB 400 и Quadra Hybryd. Входит во все мобильные комплекты Quadra To Go (с одной, с двумя осветительными головами или кольцевой вспышкой). При своем относительно небольшом весе и габаритах эта батарея обеспечивает в два раза больше вспышек чем ее предшественница.
На приборе имеется точный индикатор состояния заряда и безопасный замок аккумулятора.
Используются только с генераторами Elinchrom ELB 400, Ranger Quadra Hybrid и Ranger Quadra с серийным номером от 4001 и далее!
ВНИМАНИЕ! Всегда держите батарею заряженной, так как полная разрядка может привести к невозможности зарядить ее заново.
Характеристики:
