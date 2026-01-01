images
Elinchrom (19295) Li-Ion батарея для Elinchrom ELB 400 и Quadra Hybryd

Elinchrom (19295) Li-Ion батарея для Elinchrom ELB 400 и Quadra Hybryd

Elinchrom
Артикул: NVF-6937

Elinchrom (19295) – Li-Ion батарея для Elinchrom ELB 400 и Quadra Hybryd. Входит во все мобильные комплекты Quadra To Go (с одной, с двумя осветительными головами или кольцевой вспышкой). При своем относительно небольшом весе и габаритах эта батарея обеспечивает в два раза больше вспышек чем ее предшественница.

Описание

На приборе имеется точный индикатор состояния заряда и безопасный замок аккумулятора.

Используются только с генераторами Elinchrom ELB 400, Ranger Quadra Hybrid и Ranger Quadra с серийным номером от 4001 и далее!

ВНИМАНИЕ! Всегда держите батарею заряженной, так как полная разрядка может привести к невозможности зарядить ее заново.

Характеристики:

  • габариты, см – 15х8,5х6,5
  • масса, кг – 0,73
  • отсутствие эффекта памяти – до 320 вспышек на полную мощность
  • время зарядки (на полную мощность и длительный срок), ч –1,5

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера