Elinchrom (19295) Li-Ion батарея для Elinchrom ELB 400 и Quadra Hybryd

Описание

На приборе имеется точный индикатор состояния заряда и безопасный замок аккумулятора.

Используются только с генераторами Elinchrom ELB 400, Ranger Quadra Hybrid и Ranger Quadra с серийным номером от 4001 и далее!

ВНИМАНИЕ! Всегда держите батарею заряженной, так как полная разрядка может привести к невозможности зарядить ее заново.

Характеристики: