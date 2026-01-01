Elinchrom (11095) переходник Elinchrom к Ranger от головок Digital

Артикул: NVF-6943

Elinchrom (11095) – переходник, предназначен для установки на батарейные генераторы серии Ranger RX (Ranger RX/Speed/Speed AS) осветительных головок от сетевых генераторов, таких как Mini S, Mini A Speed, Digital SEE, Digital SE, Digital S, A 300 N Speed, Twin X4, X 6000 N. Внимание! При этом пилотный свет и принудительная система охлаждения отсутствуют.