Elinchrom (11036) адаптер-кабель Quadra для Ranger S/A RX Heads

Описание

Внимание! При таком подключении функция моделирующего света недоступна.

Всегда отключайте батарейный генератор Ranger Quadra, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов.

Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!