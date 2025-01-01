Москва
Elinchrom (11036) адаптер-кабель Quadra для Ranger S/A RX Heads – предназначен для подключения осветительных голов Ranger A или S (от батарейного генератора Ranger RX/Speed или Speed AS) к батарейным генераторам Quadra и ELB 400.
Внимание! При таком подключении функция моделирующего света недоступна.
Всегда отключайте батарейный генератор Ranger Quadra, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов.
Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!
