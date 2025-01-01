images
Elinchrom (11036) адаптер-кабель Quadra для Ranger S/A RX Heads

Elinchrom
Артикул: NVF-6934

Elinchrom (11036) адаптер-кабель Quadra для Ranger S/A RX Heads – предназначен для подключения осветительных голов Ranger A или S (от батарейного генератора Ranger RX/Speed или Speed AS) к батарейным генераторам Quadra и ELB 400.

Описание

Внимание! При таком подключении функция моделирующего света недоступна.

Всегда отключайте батарейный генератор Ranger Quadra, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов.

Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!

