Elinchrom (10267) – генератор Ranger RX Speed AS один из линейки батарейных генераторов для выездной работы. Небольшой размер, а также удобство в управлении в совокупности с высокой мощностью и точностью электроники, делают его незаменимым в повседневной работе. В отличие от модели RX и RX Speed, RX Speed AS имеет возможность управлять мощностью головок в соотношении 33%-66%. Ресурс – 250 импульсов на максимальной мощности.
Ranger RX Speed AS имеет закрытый корпус, жесткая и герметичная конструкция которого позволяет работать при неблагоприятных внешних условиях, быстрое время готовности и короткую продолжительность импульса, интерфейс для системы полного радиоуправления SkyPort и возможность оперативного дистанционного управления с помощью компьютера или пульта управления.
Характеристики:
Внимание! Всегда отключайте батарейные генераторы серии Ranger RX, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов. Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!
