Elinchrom (10267) – генератор Ranger RX Speed AS один из линейки батарейных генераторов для выездной работы. Небольшой размер, а также удобство в управлении в совокупности с высокой мощностью и точностью электроники, делают его незаменимым в повседневной работе. В отличие от модели RX и RX Speed, RX Speed AS имеет возможность управлять мощностью головок в соотношении 33%-66%. Ресурс – 250 импульсов на максимальной мощности. 

Описание

Ranger RX Speed AS имеет закрытый корпус, жесткая и герметичная конструкция которого позволяет работать при неблагоприятных внешних условиях, быстрое время готовности и короткую продолжительность импульса, интерфейс для системы полного радиоуправления SkyPort и возможность оперативного дистанционного управления с помощью компьютера или пульта управления.

Характеристики:

  • энергия импульса, Дж – 1100
  • аккумулятор – 12 V/12 Ah
  • ведущее число – 2 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.), 64 на 100%; 45 на 66%; 32 на 33%
  • диапазон регулировки:      
    • A выход (66%) –11,5-733 Дж
    • В выход (33%) – 5,77-366 Дж
    • A+В выход (100%) – 17-1100 Дж
  • время перезарядки min/max:     
    • при использовании выхода А, режим fast – 0,3 - 3 сек
    • при использовании выхода B, режим slow – 0,19 - 1,2 сек
  • длительность импульса (t=0,5) Ranger RX Speed AS c:  
    • одной, двумя A-head/max при использовании выхода А – 1/2300-1/4310 сек
    • одной, двумя A-head/max при использовании выхода B – 1/5120 сек
    • одной, двумя S-head/max при использовании выхода А – 1/1250-1/2250 сек
    • одной S-head/max при использовании выхода В – 1/2310 сек
  • стабилизация напряжения – ± 1 %
  • пилотный свет – есть
  • напряжения на синхроконтактах – 5 V
  • время заряда аккумулятора, ч – 5
  • габариты, см – 19х14х28
  • масса, кг – 8

Внимание! Всегда отключайте батарейные генераторы серии Ranger RX, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов. Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!

