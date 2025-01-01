Elinchrom (10267) генератор Ranger RX Speed AS

Описание

Ranger RX Speed AS имеет закрытый корпус, жесткая и герметичная конструкция которого позволяет работать при неблагоприятных внешних условиях, быстрое время готовности и короткую продолжительность импульса, интерфейс для системы полного радиоуправления SkyPort и возможность оперативного дистанционного управления с помощью компьютера или пульта управления.

Характеристики:

энергия импульса, Дж – 1100

аккумулятор – 12 V/12 Ah

ведущее число – 2 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.), 64 на 100%; 45 на 66%; 32 на 33%

диапазон регулировки:

A выход (66%) –11,5-733 Дж



В выход (33%) – 5,77-366 Дж



A+В выход (100%) – 17-1100 Дж

время перезарядки min/max:

при использовании выхода А, режим fast – 0,3 - 3 сек



при использовании выхода B, режим slow – 0,19 - 1,2 сек

длительность импульса (t=0,5) Ranger RX Speed AS c:

одной, двумя A-head/max при использовании выхода А – 1/2300-1/4310 сек



одной, двумя A-head/max при использовании выхода B – 1/5120 сек



одной, двумя S-head/max при использовании выхода А – 1/1250-1/2250 сек



одной S-head/max при использовании выхода В – 1/2310 сек

стабилизация напряжения – ± 1 %

пилотный свет – есть

напряжения на синхроконтактах – 5 V

время заряда аккумулятора, ч – 5

габариты, см – 19х14х28

масса, кг – 8

Внимание! Всегда отключайте батарейные генераторы серии Ranger RX, если отсоединяете или подсоединяете кабель или осветительные головки. В противном случае это может привести к оплавлению контактов. Приборы с повреждениями такого рода гарантийному ремонту не подлежат!