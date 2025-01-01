Falcon Eyes LHPAT-32-3 осветитель с отражателем 32 см

Артикул: VBR-306

Falcon Eyes LHPAT-32-3 – компактный флуоресцентный осветитель для создания равномерного освещения объектов.

Подходит для видео- и фотосъемки. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку с регулировкой угла наклона и возможностью устанавливать любые лампы.