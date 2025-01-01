images
FST KF-104 4x26W люминесцентный источник освещения с софтбоксом 60x80

FST KF-104 4x26W люминесцентный источник освещения с софтбоксом 60x80

FST
Артикул: NVF-1365

FST KF104 4x26W – флуоресцентный осветитель, простой в использовании. Разработан специально для цифровой фотографии. Комплектуется софтбоксом 60х80 см.

Описание

Применяется в предметной фотосъемке, съемке небольших видеороликов. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Не греется и не нагревает объекты съемки. Может использоваться с лампами до 105 Вт.
 
Характеристики:
  • мощность – 4X26W
  • цветовая температура – 5500 К

 

Комплектация

Стойка в комплект не входит!

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fujimi FJ 706GB-240/240 складной фон 240х240 см хромакей синий/зеленый
Арт. NVF-8609
Fujimi FJ 706GB-240/240 складной фон 240х240 см хромакей синий/зеленый
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Fujimi FJ 706GB-240/240 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 240х240. В комплекте чехол для переноски.

3 060 ₽
В корзину
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Арт. NVF-9342
Fotokvant BFL-150 люминесцентная лампа 150Вт E27
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BFL-150 - люминесцентная лампа мощностью 150 Вт, под патрон E27.

Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 260х70 мм. Подходит для Fotokvant RLH-1, а также Fotokvant RLH-2U

1 620 ₽
В корзину

Видео

Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как превратить день в ночь с помощью цветного фильтра и вспышек
Как выиграть фотоконкурс
Как выиграть фотоконкурс
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
,
Очки фотографа
Интересное!
Фонари для съемки
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Категория
Спецэффекты
Потолочные системы для студии
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера