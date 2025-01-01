FST KF-104 4x26W люминесцентный источник освещения с софтбоксом 60x80

Fujimi FJ 706GB-240/240 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 240х240. В комплекте чехол для переноски.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST KF104 4x26W – флуоресцентный осветитель, простой в использовании. Разработан специально для цифровой фотографии. Комплектуется софтбоксом 60х80 см.
Стойка в комплект не входит!
Fotokvant BFL-150 - люминесцентная лампа мощностью 150 Вт, под патрон E27.
Лампа энергосберегающая. Предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами для фото- и видеосъемки. Цветовая температура - 5500К, которая соответствует дневному освещению. Размер лампы: 260х70 мм. Подходит для Fotokvant RLH-1, а также Fotokvant RLH-2U.