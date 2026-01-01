Armytek Wizard C2 WR Magnet USB фонарь с теплым светом
Артикул: DAN-6558

Фонарь Armytek Wizard C2 WR Magnet USB с теплым светом.

Мощный налобный фонарь. Световой поток - 1100 люмен, дальность луча света - 98 м. Материал - алюминий. Вес - 65 грамм.

Описание

Налобный фонарь найдет свое применение как в повседневной жизни так и на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.

Световой поток формируется четыримя светодиодами, два белых (1100 люмен), и два красных (230 люмен). В фонаре используется оптическая система с TIR-оптикой, которая имеет защиту от мелких повреждений и царапин. Линза также имеет специальное просветленное покрытие, способствующее прохождению световому потоку с минимальными потерями.

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 18650 Li-Ion. Заряжается фонарь с помощью USB магнитного кабеля, не вынимая элемент питания, а при необходимости аккумулятор можно достать и восстановить уровень заряда посредством зарядного устройства. Сам магнитный порт имеет влагозащиту, а мощный магнит в самой задней крышке позволяет крепить модель к металлическим поверхностям.

Характеристики:

  • светодиод - 2хXD16 (белый) + 2xXQE (красный)
  • пиковая сила света - 5500 кд
  • световой поток, люмены - 1100 лм
  • дальность света - 98 м
  • количество режимов - 9
  • диаметр головы - 33 мм
  • диаметр тела - 20,4 мм
  • длина - 112 мм
  • вес(без аккумулятора) - 65 гр
  • материал корпуса - авиационный алюминий
  • цвет корпуса - матовый черный
  • водонепроницаемость - IIP68 (высший) до 10 м (2 часа)
  • глубина погружения - 10 м
  • источник питания - 1x18650 Li-Ion 3200 мАч (в комплекте)

Комплектация

  • Фонарь.
  • Аккумулятор 18650 Li-Ion 3200 мАч.
  • Магнитная USB-зарядка.
  • Налобное крепление.
  • Клипса.
  • Два запасных уплотнительных кольца.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера