Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet USB фонарь с теплым светом
Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet USB фонарь с теплым светом
Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet USB фонарь с теплым светом
Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet USB фонарь с теплым светом
Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet USB фонарь с теплым светом
Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet USB фонарь с теплым светом

Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet USB фонарь с теплым светом

Armytek
Артикул: DAN-6563

Фонарь Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet USB с теплым светом.

Многофункциональный фонарь. Световой поток - 1600 люмен, дальность светового потока - 113 м. Материал - алюминий. Одиннадцать режимов. Вес - 65 гр.

Описание

Многофункциональный фонарь 3 в 1 найдет свое применение как в повседневной жизни так и на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.

В фонаре используется оптическая система с TIR-оптикой, которая имеет защиту от мелких повреждений и царапин. Линза также имеет специальное просветленное покрытие, способствующее прохождению световому потоку с минимальными потерями.

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 18650 Li-Ion. Заряжается фонарь с помощью USB магнитного кабеля, не вынимая элемент питания. Сам магнитный порт имеет влагозащиту, а мощный магнит в самой задней крышке позволяет крепить модель к металлическим поверхностям.

Кроме использования с руки, фонарь может применяться в налобном варианте, или как фара на руле велосипеда (крепление приобретается дополнительно).

Характеристики:

  • цветовая температура - warm
  • светодиод - Nichia 144AR
  • оптика - TIR-оптика
  • световой поток - 1600 лм
  • дальность света - 113 м
  • центральное пятно/боковая засветка - 70/120 град.
  • количество режимов - 11
  • время работы (макс. режим) - 2 ч 55 мин 
  • время работы (мин. режим) - 6,5 мес.
  • диаметр головы - 33 мм
  • диаметр тела - 20.4 мм
  • вес (без аккумулятора) - 65 гр
  • материал - авиационный алюминий
  • стандарт пыле- водонепроницаемости - ip68
  • безопасная глубина погружения - 10 м
  • безопасная высота падения - 10 м
  • совместимость с элементами питания - 1x18650 Li-Ion
  • возможность использовать незащищённые аккумуляторы - есть
  • защита от случайного включения - есть
  • индикация состояния батареи - есть
  • индикация низкого уровня заряда - есть

Комплектация

  • Фонарь.
  • Клипса.
  • Чехол.
  • Запасные уплотнительные кольца - 2 шт.
  • Магнитная зарядка.
  • 18350 Li-Ion (900 мАч).
  • Руководство пользователя.

Видео

Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Distorting Grid
Distorting Grid
Лан Цзишань
Лан Цзишань
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
