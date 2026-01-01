Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB фонарь с холодным светом

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фонарь Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB с холодным светом.
Мощный многофункциональный фонарь. Световой поток - 4000 люмен, угол светового потока 110-150 градусов. Материал - алюминий. Вес - 79 грамм.
Многофункциональный фонарь 3 в 1 найдет свое применение как в повседневной жизни так и на рыбалке, охоте или в туристическом походе.
Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.
Одним из главных преимуществ фонаря являются широкие углы светового потока от 110 до 150 градусов и плавный переход между центральным пятном и боковой засветкой.
Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 21700 Li-Ion, также через адаптер подходит аккумулятор 18650 Li-Ion. Адаптер и магнитная USB-зарядка в комплекте.
Кроме использования с руки, фонарь может применяться в налобном варианте, или как фара на руле велосипеда (оба крепления в комплекте).
Характеристики:
Работай с цветом без бликов
Wansen