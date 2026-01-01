Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB фонарь с холодным светом
Armytek
Артикул: DAN-6557

Фонарь Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB с холодным светом.

Мощный многофункциональный фонарь. Световой поток - 4000 люмен, угол светового потока 110-150 градусов. Материал - алюминий. Вес - 79 грамм.

Описание

Многофункциональный фонарь 3 в 1 найдет свое применение как в повседневной жизни так и на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.

Одним из главных преимуществ фонаря являются широкие углы светового потока от 110 до 150 градусов и плавный переход между центральным пятном и боковой засветкой.

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 21700 Li-Ion, также через адаптер подходит аккумулятор 18650 Li-Ion. Адаптер и магнитная USB-зарядка в комплекте.

Кроме использования с руки, фонарь может применяться в налобном варианте, или как фара на руле велосипеда (оба крепления в комплекте).

Характеристики:

  • светодиод - Cree XHP70.2 / TIR
  • световой поток, люмены - 4000 лм
  • дальность света - 114 м
  • количество режимов - 6
  • диаметр головы - 34,4 мм
  • диаметр тела - 23,6 мм
  • длина - 121,5 мм
  • вес (без аккумулятора) - 79 гр
  • материал корпуса - авиационный алюминий
  • цвет корпуса - матовый черный
  • водонепроницаемость - IP68
  • ударостойкость - 10 м
  • источник питания - 1x21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion
  • тип переключения режимов - боковая кнопка

 

Комплектация

  • Фонарь.
  • Аккумулятор 21700 Li-Ion 5000 мАч.
  • Адаптер для аккумулятора 18650.
  • Магнитная USB-зарядка.
  • Налобное крепление.
  • Клипса.
  • Велосипедное крепление ABM-01.
  • Два запасных уплотнительных кольца.
  • Инструкция.

