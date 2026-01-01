Armytek Prime C2 Pro Magnet USB фонарь с холодным светом

Ручной фонарь для повседневного ношения, востребован в повседневной жизни на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.



В фонаре используется TIR-оптика, которая предотвращает возникновение эффекта туннельного зрения даже после длительного использования.

Новая модель отличается большей яркостью в 2400 люмен и более широкими, чем в прошлой версии, углами света. Фонарь также получил дополнительные преимущества конструкции для максимально комфортного повседневного использования: уменьшена длина корпуса, добавлена ударная кромка.

Съемная клипса надежно фиксирует фонарь на шлейке рюкзака или кармане, а магнит в задней крышке позволяет закрепить его на металлической поверхности. Фонарь совместим с велосипедным креплением ABM-01 и может быть использован в качестве велофары.

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 1x18650 Li-Ion.

