Armytek Prime C2 Pro Magnet USB фонарь с холодным светом
Артикул: DAN-6598

Фонарь Armytek Prime C2 Pro Magnet USB с холодным светом.

Повседневный ручной фонарь. Световой поток - 2400 люмен, угол светового потока 70 град. (центральное пятно), 120 град. (боковая засветка). Вес (без аккумулятора) - 68 гр.

Описание

Ручной фонарь для повседневного ношения, востребован в повседневной жизни на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 10 метров и продолжает работать под водой на глубине до 10 метров.

В фонаре используется TIR-оптика, которая предотвращает возникновение эффекта туннельного зрения даже после длительного использования.

Новая модель отличается большей яркостью в 2400 люмен и более широкими, чем в прошлой версии, углами света. Фонарь также получил дополнительные преимущества конструкции для максимально комфортного повседневного использования: уменьшена длина корпуса, добавлена ударная кромка.

Съемная клипса надежно фиксирует фонарь на шлейке рюкзака или кармане, а магнит в задней крышке позволяет закрепить его на металлической поверхности. Фонарь совместим с велосипедным креплением ABM-01 и может быть использован в качестве велофары.

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора 1x18650 Li-Ion. 

Характеристики:

  • светодиод - XP-L
  • оптика - TIR-оптика
  • световой поток - 2400 лм
  • дальность света - 123 м
  • количество режимов - 6
  • центральное пятно/боковая засветка - 70/120 град.
  • диаметр головы - 25,4 мм
  • диаметр тела - 20,4 мм
  • длинна - 117,7 мм
  • вес (без аккумулятора) - 68 гр
  • материал - авиационный алюминий
  • стандарт пыле-, водонепроницаемости - ip68
  • безопасная глубина погружения - 10 м
  • безопасная высота падения - 10 м
  • питание - 18650 Li-Ion

Видео

Амира Фриц
Амира Фриц
Родни Смит
Родни Смит
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Green screen - before and after
Green screen - before and after
