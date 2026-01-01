Armytek Predator XP-E2 фонарь с красным светом

Москва
Малая Семеновская 3с6
Фонарь Armytek Predator XP-E2 с красным светом.
Тактический ручной фонарь. Световой поток - 160 люмен, угол светового потока 5 град. (центральное пятно), 40 град. (боковая засветка). Вес (без аккумулятора) - 135 гр.
Тактический ручной фонарь, востребован не только в специальных подразделениях или в армии, но также найдет свое применение в повседневной жизни на рыбалке, охоте или в туристическом походе.
Одно из назначений - может использоваться как подствольный фонарь. Он с легкостью выдерживает отдачу 12 калибра и совместимость с такими аксессуарами для охоты как выносными кнопки и крепления.
Красный свет который излучает фонарь идеален для охоты так как не виден со стороны и не заметен некоторым животным.
Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 30 метров и продолжает работать под водой на глубине до 50 метров.
В фонаре используется оптическая система с гладким рефлектором.
Питание осуществляется от литий-ионных аккумуляторов нескольких типов: 1x18650, 2x18350, 2xR123, 2xCR123A. Внимание! Аккумуляторы в комплект не входят.
Характеристики:
