Armytek Predator Pro XP-L HI фонарь с холодным светом

Тактический ручной фонарь, востребован не только в специальных подразделениях или в армии, но также найдет свое применение в повседневной жизни на рыбалке, охоте или в туристическом походе.

Одно из назначений - может использоваться как подствольный фонарь. Он с легкостью выдерживает отдачу 12 калибра и совместимость с такими аксессуарами для охоты как выносными кнопки и крепления.

Фонарь ударопрочный, он изготовлен из анодированного алюминия и имеет класс защиты IP68. Выдерживает падение с высоты 30 метров и продолжает работать под водой на глубине до 50 метров.

В фонаре используется оптическая система с гладким рефлектором.

Питание осуществляется от литий-ионных аккумуляторов нескольких типов: 1x18650, 2x18350, 2xR123, 2xCR123A. Внимание! Аккумуляторы в комплект не входят.

Характеристики: