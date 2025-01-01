Grifon 615007 сумка для студийного оборудования

images
Grifon
Артикул: NVF-2135

Grifon 615007 – практичная сумка для хранения и переноски комплекта осветительного оборудования. Размер – 18х22х105 см. Имеет ручки и наплечный ремень для переноски. Сбоку у модели расположен карман. Стенки сумки уплотнены, что обеспечивает безопасность фотооборудованию при хранении и переноске. Прекрасно подходит для комплектов студийного света.

Описание

