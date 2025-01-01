Артикул: OLE-2026

SmallRig 3926 Universal Vintage Wrist Strap кистевой ремень для фотокамеры

Кистевой ремень из кожи и нейлона в винтажном стиле. Устанавливается с помощью шнура или металлического кольца, подходит для различных отверстий ремешка камеры.