Lowepro ProTactic Utility Belt ремень черный
Lowepro
Артикул: OLE-2241

Ремень усиленной конструкции предназначен для размещения небольших аксессуаров и вмещает до 16 аксессуаров, совместимых с креплением SlipLock. Регулируется под обхват талии 74-101см.

Описание

Характеристики:

  • Размер 6 x 3 x 130 см
  • Вес 312 гр

Видео

